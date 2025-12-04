PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Intensive Schwerlastverkehrskontrolle auf der B272 - Polizei erhöht Druck zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Hochstadt (ots)

Verkehrssicherheitsarbeit ist ein integraler Bestandteil der inneren Sicherheit und zählt - neben der Kriminalitätsbekämpfung und der Einsatzbewältigung - zu den Kernaufgaben der Polizei. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs. Um die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu stärken, führte die Polizei am Mittwoch, 03.12.2025, in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr eine umfassende Schwerlastverkehrskontrolle auf dem Parkplatz an der B272 in der Gemarkung Hochstadt durch. Im Fokus der Kontrolle standen insbesondere mögliche Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie gegen Vorschriften der Ladungssicherung. Gerade in diesen Bereichen erkennt die Polizei immer wieder erhebliche Risiken: Übermüdete Fahrerinnen und Fahrer sowie unzureichend gesicherte oder überladene Transporte stellen eine ernstzunehmende Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar. Schwere Verkehrsunfälle sind oftmals die unmittelbare Folge. Während der sechsstündigen Kontrollmaßnahme wurden zwanzig Lastkraftwagen, Sattelzüge und Kleintransporter überprüft. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten achteten dabei nicht nur auf technische Mängel und die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung, sondern auch auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Fahrpersonalverordnung. Drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, eine Sicherheitsleistung, vier Mängelberichte und elf Berichte an unterschiedliche Behörden wurden konsequent geahndet. Ziel der Polizei ist es, durch regelmäßige, intensive und flächendeckende Kontrollen präventiv zu wirken und so das Risiko schwerer Unfallfolgen deutlich zu reduzieren. Die Maßnahmen an der B272 sind Teil eines fortlaufenden Kontrollkonzepts, dass die Sicherheit auf den regionalen und überregionalen Verkehrswegen nachhaltig verbessern soll.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Thomas Sewohl
Telefon: 06341-287-1012
https://s.rlp.de/XJAmi

