POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach
Kapellen-Drusweiler - Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen
Schweigen-Rechtenbach / Kapellen-Drusweiler (ots)
Am 02.12.25 wurde um 14:30h in Schweigen-Rechtenbach ein 46-jähriger Autofahrer festgestellt, der unter dem Einfluss von THC stand. Später am Abend, um 23:45h wurde ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer in Kapellen-Drusweiler unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel kontrolliert. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell