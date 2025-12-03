PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach
Kapellen-Drusweiler - Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Schweigen-Rechtenbach / Kapellen-Drusweiler (ots)

Am 02.12.25 wurde um 14:30h in Schweigen-Rechtenbach ein 46-jähriger Autofahrer festgestellt, der unter dem Einfluss von THC stand. Später am Abend, um 23:45h wurde ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer in Kapellen-Drusweiler unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel kontrolliert. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

