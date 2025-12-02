PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Rülzheim - tödlicher Verkehrsunfall

Rülzheim (ots)

Am 02.12.2025, um 13:30 Uhr, ereignete sich in der Mozartstraße in Rülzheim ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fahrradfahrerin. Dabei erlitt die 85-jährige Radfahrerin tödliche Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

