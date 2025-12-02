POL-PDLD: Rülzheim - tödlicher Verkehrsunfall

Kuhardt (ots) - Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es am frühen Morgen des 01.12.2025. Ersten Ermittlungen zufolge zeigte sich eine bislang unbekannte männliche Person mit entblößtem Geschlechtsteil an einer Bushaltestelle in der Rülzheimer Straße. Der Vorfall wurde von zwei Kindern beobachtet, die an der Haltestelle auf den Bus warteten. Der Sachverhalt wurde durch die Sorgeberechtigten nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der Tatverdächtige ...

