POL-PDLD: Rülzheim - tödlicher Verkehrsunfall
Rülzheim (ots)
Am 02.12.2025, um 13:30 Uhr, ereignete sich in der Mozartstraße in Rülzheim ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fahrradfahrerin. Dabei erlitt die 85-jährige Radfahrerin tödliche Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.
