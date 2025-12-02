POL-PDLD: Edenkoben/Edesheim - Verkehrskontrollen
Edenkoben/Edesheim (ots)
In der Luitpoldstraße sowie in der Staatsstraße in Edesheim wurden am Montagmorgen (01.12.2025, 7 Uhr bis 12 Uhr) Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei mussten fünf Autofahrer ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro bezahlen, weil sie während der Fahrt telefonierten. Neben dem Bußgeld erhalten sie jeweils einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. 30 Euro Verwarnungsgeld mussten sieben Autofahrer bezahlen, da sie nicht gegurtet waren. 15 weitere Verkehrsteilnehmer waren in der Radeburger Straße im Bereich des Altenwohnheims zu schnell unterwegs und mussten sanktioniert werden. Der Schnellste wurde mit 49 km/h gemessen, obwohl in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h besteht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell