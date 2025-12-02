PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Edesheim - Verkehrskontrollen

POL-PDLD: Edenkoben/Edesheim - Verkehrskontrollen
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben/Edesheim (ots)

In der Luitpoldstraße sowie in der Staatsstraße in Edesheim wurden am Montagmorgen (01.12.2025, 7 Uhr bis 12 Uhr) Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei mussten fünf Autofahrer ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro bezahlen, weil sie während der Fahrt telefonierten. Neben dem Bußgeld erhalten sie jeweils einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. 30 Euro Verwarnungsgeld mussten sieben Autofahrer bezahlen, da sie nicht gegurtet waren. 15 weitere Verkehrsteilnehmer waren in der Radeburger Straße im Bereich des Altenwohnheims zu schnell unterwegs und mussten sanktioniert werden. Der Schnellste wurde mit 49 km/h gemessen, obwohl in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h besteht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 13:16

    POL-PDLD: Exhibitionist in Kuhardt

    Kuhardt (ots) - Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es am frühen Morgen des 01.12.2025. Ersten Ermittlungen zufolge zeigte sich eine bislang unbekannte männliche Person mit entblößtem Geschlechtsteil an einer Bushaltestelle in der Rülzheimer Straße. Der Vorfall wurde von zwei Kindern beobachtet, die an der Haltestelle auf den Bus warteten. Der Sachverhalt wurde durch die Sorgeberechtigten nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der Tatverdächtige ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:42

    POL-PDLD: Diebstähle aus Fahrzeugen

    Landau (ots) - Von Samstag, dem 29.11.25, auf Sonntag, dem 30.11.25, gingen unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen an. So wurden an zwei Am Queichanger in Landau abgestellten Fahrzeugen die Scheiben auf der Beifahrerseite eingeschlagen und die Handschuhfächer durchwühlt. Auch in Bornheim wurde an einem Feldweg bei der Kirchgasse abgestellten Fahrzeug die Fahrer- als auch die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:24

    POL-PDLD: Fahruntüchtig ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Herxheim (ots) - Ein 52-jähriger Fahrzeugführer wurde am Montagmorgen (01.12.2025) gegen 09:45 Uhr im Heuweg in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er musste seine Fahrt beenden, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und außerdem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 52-Jährige muss sich nun in mehreren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren