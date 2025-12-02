Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Edesheim - Verkehrskontrollen

Edenkoben/Edesheim (ots)

In der Luitpoldstraße sowie in der Staatsstraße in Edesheim wurden am Montagmorgen (01.12.2025, 7 Uhr bis 12 Uhr) Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei mussten fünf Autofahrer ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro bezahlen, weil sie während der Fahrt telefonierten. Neben dem Bußgeld erhalten sie jeweils einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. 30 Euro Verwarnungsgeld mussten sieben Autofahrer bezahlen, da sie nicht gegurtet waren. 15 weitere Verkehrsteilnehmer waren in der Radeburger Straße im Bereich des Altenwohnheims zu schnell unterwegs und mussten sanktioniert werden. Der Schnellste wurde mit 49 km/h gemessen, obwohl in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h besteht.

