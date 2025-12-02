PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Exhibitionist in Kuhardt

Kuhardt (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es am frühen Morgen des 01.12.2025. Ersten Ermittlungen zufolge zeigte sich eine bislang unbekannte männliche Person mit entblößtem Geschlechtsteil an einer Bushaltestelle in der Rülzheimer Straße. Der Vorfall wurde von zwei Kindern beobachtet, die an der Haltestelle auf den Bus warteten.

Der Sachverhalt wurde durch die Sorgeberechtigten nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, mittleres Alter, ca. 175-190 cm groß, kräftige Statur, keine Brille, kein Bart, rotblondes kurzes Haar. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose, mit schwarzen Schuhen und einem knielangen dunklen Mantel.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K42@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Bachmann, KHK'in

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

