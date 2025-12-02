POL-PDLD: Gestürzter Radfahrer unter Alkoholeinfluss
Landau (ots)
Am Montagabend, 01.12.2025, gegen 20:30 Uhr, stürzte ein 80-jähriger Radfahrer am Danziger Platz in Landau aufgrund seiner Alkoholisierung von seinem Fahrrad. Er war ganz alleine beteiligt und verletzte sich leicht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,65 Promille. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ebenfalls erging eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell