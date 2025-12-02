POL-PDLD: Gestürzter Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Weingarten (ots) - Gestern Morgen befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Straße "Im Wirthsgarten" in Weingarten und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass sein Fahrzeug noch stark vereist war. Bei der aktuellen Witterung raten wir zu einer angepassten und vorausschauenden Fahrweise. Zudem muss ein besonderes Augenmerk auf die Wintertauglichkeit des ...

mehr