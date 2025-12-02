PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Leimersheim - LKW umgekippt
Leimersheim (ots)

In den frühen Morgenstunden befuhr ein LKW-Fahrer die Landstraße 549 von Leimersheim nach Neupotz. Kurz vor dem Ortseingang kam er nach rechts von der Fahrbahn an und kippte in den angrenzenden Grünstreifen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Aufgrund der aktuellen Sperrung der L553 (Baustelle) wird der LKW erst heute Abend um 19 Uhr geborgen. Die Bergung wird voraussichtlich zwei Stunden in Anspruch nehmen. In diesem Zeitraum wird die Landstraße vollständig gesperrt. Bitte meiden Sie ab 19 Uhr die genannte Strecke.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

