POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Annweiler (ots)
***Zeugen gesucht*** Am 29.11.25, gegen 16.45 Uhr, ereignete sich in Annweiler, im Ampelbereich Landauer Straße/Bahnhofstraße, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 17-jährige Radfahrerin von einem PKW angefahren. Die junge Frau stürzte. Am Unfallort waren zwei Zeugen, die evtl. den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Annweiler zu melden.
