Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Annweiler (ots)

***Zeugen gesucht*** Am 29.11.25, gegen 16.45 Uhr, ereignete sich in Annweiler, im Ampelbereich Landauer Straße/Bahnhofstraße, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 17-jährige Radfahrerin von einem PKW angefahren. Die junge Frau stürzte. Am Unfallort waren zwei Zeugen, die evtl. den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Annweiler zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

