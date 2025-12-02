PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B427 bei Hergersweiler - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

B427, Hergersweiler in Richtung Barbelroth (ots)

Am Abend des 01.12.25 kam es um 17 Uhr auf der B427 bei Hergersweiler zu einem Verkehrsunfall. Insgesamt vier Fahrzeuge befuhren die B427 von Hergersweiler in Richtung Barbelroth. Das erste Fahrzeug bremste auf Höhe des Aussiedlerhofes stark ab. Die nachfolgenden beiden Fahrzeuge schafften es noch zu bremsen, während das vierte Fahrzeug dem dritten auffuhr. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt (Gesamtschaden ca. 7.500 Euro) und mussten abgeschleppt werden. Da der Grund des Abbremsens nicht final geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich zu melden. Hierbei wären insbesondere Angaben entgegenkommender Personen sowie die des Fahrers des ersten Fahrzeuges relevant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 01.12.2025 – 19:26

    POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der B9

    Jockgrim (ots) - Am 01.12.2025 ereignete sich in der Gemarkung Jockgrim um 16.04 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim, welcher eine Vollsperrung der Bundestraße mit sich brachte. Auf der B 9 hatte sich aufgrund starken Verkehrsaufkommens ein Rückstau gebildet. Grund des Staues war ein Metallgegenstand auf der Fahrbahn, welche von der Polizeistreife der PI Wörth beseitigt wurde. In das ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:52

    POL-PDLD: Rheinzabern - Fahrzeugführer unter THC- und Kokaineinfluss gestoppt

    Rheinzabern (ots) - Sonntagabend wurde in Rheinzabern ein 27-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums. Ein Test reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes ...

    mehr
