Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B427 bei Hergersweiler - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

B427, Hergersweiler in Richtung Barbelroth (ots)

Am Abend des 01.12.25 kam es um 17 Uhr auf der B427 bei Hergersweiler zu einem Verkehrsunfall. Insgesamt vier Fahrzeuge befuhren die B427 von Hergersweiler in Richtung Barbelroth. Das erste Fahrzeug bremste auf Höhe des Aussiedlerhofes stark ab. Die nachfolgenden beiden Fahrzeuge schafften es noch zu bremsen, während das vierte Fahrzeug dem dritten auffuhr. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt (Gesamtschaden ca. 7.500 Euro) und mussten abgeschleppt werden. Da der Grund des Abbremsens nicht final geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich zu melden. Hierbei wären insbesondere Angaben entgegenkommender Personen sowie die des Fahrers des ersten Fahrzeuges relevant.

