POL-PDLD: Rheinzabern - Fahrzeugführer unter THC- und Kokaineinfluss gestoppt
Rheinzabern (ots)
Sonntagabend wurde in Rheinzabern ein 27-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums. Ein Test reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
