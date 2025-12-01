POL-PDLD: Rheinzabern - Fahrzeugführer unter THC- und Kokaineinfluss gestoppt

Herxheim (ots) - Über das vergangene Wochenende kam es durch unbekannte Täter zu einem Einbruch in eine Schule in der Augustastraße in Herxheim. Gewaltsam drangen sie über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Schule ein und entwendeten dort Bargeld. Zeugen werden gebeten sich unter 06341- 2870 oder unter kilandau@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Kriminalinspektion Landau Bachmann, KHK'in Telefon: 06341-287-0 ...

mehr