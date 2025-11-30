PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht am Forsthaus Heldenstein

Edenkoben (ots)

Am Samstag kam es zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf dem Parkplatz des Forsthaus Heldenstein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken einen dort abgestellten Anhänger, sodass Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher unterließ es, sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

