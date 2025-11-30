POL-PDLD: Unfallflucht am Forsthaus Heldenstein
Edenkoben (ots)
Am Samstag kam es zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf dem Parkplatz des Forsthaus Heldenstein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken einen dort abgestellten Anhänger, sodass Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher unterließ es, sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.
