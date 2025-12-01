POL-PDLD: Einbruch in Schule

Landau (ots) - Unbekannte Täter versuchten von Samstag auf Sonntag (Tatzeit: 29.11.2025 - 30.11.2025)in der Heinrich-Diehl-Straße in ein Reihenmittelhaus einzubrechen. Allerdings konnten diese die Terrassentüren trotz mehrfacher Versuche nicht öffnen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder unter ...

