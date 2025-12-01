PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Landau (ots)

Unbekannte Täter versuchten von Samstag auf Sonntag (Tatzeit: 29.11.2025 - 30.11.2025)in der Heinrich-Diehl-Straße in ein Reihenmittelhaus einzubrechen. Allerdings konnten diese die Terrassentüren trotz mehrfacher Versuche nicht öffnen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder unter kilandau@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

