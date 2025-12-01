PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der B9

Jockgrim (ots)

Am 01.12.2025 ereignete sich in der Gemarkung Jockgrim um 16.04 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim, welcher eine Vollsperrung der Bundestraße mit sich brachte. Auf der B 9 hatte sich aufgrund starken Verkehrsaufkommens ein Rückstau gebildet. Grund des Staues war ein Metallgegenstand auf der Fahrbahn, welche von der Polizeistreife der PI Wörth beseitigt wurde. In das weit zurückliegende Stauende raste nach jetzigem Ermittlungstand ein Mercedes Sprinter mit einem 51-jährigen Fahrer. Der Transporter stieß gegen einen weiteren Transporter Opel Vivaro, welcher mit 5 Personen besetzt war. Ein 22-jähriger Mitfahrer, ein 26- jähriger Mitfahrer wurden durch den Anstoß schwerverletzt. Die drei anderen Insassen des Opel Vivaro wurden leicht verletzt. Der Opel Vivaro wurde durch die Wucht des Aufpralles gegen ein weiteres Fahrzeug, einen Ford PKW geschleudert. Auch dieser 26-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Ein weiteres Fahrzeug fuhr leicht auf den Ford auf und wurde nur beschädigt. Insgesamt wurden 7 Personen verletzt. Es sind 2 Schwerverletzte, und 5 leicht verletzte Personen durch das DRK versorgt, bzw. in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der STA an die Unfallstelle beordert. Aufgrund der größeren Unfallstelle, der längeren Wartezeit der im Stau wartenden Fahrzeuge wurde die PKW soweit möglich rückwärts aus dem Staubereich geleitet. Die Feuerwehr Jockgrim war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Straßenmeisterei hatte die B9 in Richtung Germersheim total gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 20 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 40 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Telefon: 07271-92210
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 01.12.2025 – 14:52

    POL-PDLD: Rheinzabern - Fahrzeugführer unter THC- und Kokaineinfluss gestoppt

    Rheinzabern (ots) - Sonntagabend wurde in Rheinzabern ein 27-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums. Ein Test reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes ...

  • 01.12.2025 – 14:45

    POL-PDLD: Einbruch in Schule

    Herxheim (ots) - Über das vergangene Wochenende kam es durch unbekannte Täter zu einem Einbruch in eine Schule in der Augustastraße in Herxheim. Gewaltsam drangen sie über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Schule ein und entwendeten dort Bargeld. Zeugen werden gebeten sich unter 06341- 2870 oder unter kilandau@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Kriminalinspektion Landau Bachmann, KHK'in Telefon: 06341-287-0 ...

  • 01.12.2025 – 09:06

    POL-PDLD: Versuchter Einbruchsdiebstahl

    Landau (ots) - Unbekannte Täter versuchten von Samstag auf Sonntag (Tatzeit: 29.11.2025 - 30.11.2025)in der Heinrich-Diehl-Straße in ein Reihenmittelhaus einzubrechen. Allerdings konnten diese die Terrassentüren trotz mehrfacher Versuche nicht öffnen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder unter ...

