Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der B9

Jockgrim (ots)

Am 01.12.2025 ereignete sich in der Gemarkung Jockgrim um 16.04 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim, welcher eine Vollsperrung der Bundestraße mit sich brachte. Auf der B 9 hatte sich aufgrund starken Verkehrsaufkommens ein Rückstau gebildet. Grund des Staues war ein Metallgegenstand auf der Fahrbahn, welche von der Polizeistreife der PI Wörth beseitigt wurde. In das weit zurückliegende Stauende raste nach jetzigem Ermittlungstand ein Mercedes Sprinter mit einem 51-jährigen Fahrer. Der Transporter stieß gegen einen weiteren Transporter Opel Vivaro, welcher mit 5 Personen besetzt war. Ein 22-jähriger Mitfahrer, ein 26- jähriger Mitfahrer wurden durch den Anstoß schwerverletzt. Die drei anderen Insassen des Opel Vivaro wurden leicht verletzt. Der Opel Vivaro wurde durch die Wucht des Aufpralles gegen ein weiteres Fahrzeug, einen Ford PKW geschleudert. Auch dieser 26-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Ein weiteres Fahrzeug fuhr leicht auf den Ford auf und wurde nur beschädigt. Insgesamt wurden 7 Personen verletzt. Es sind 2 Schwerverletzte, und 5 leicht verletzte Personen durch das DRK versorgt, bzw. in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der STA an die Unfallstelle beordert. Aufgrund der größeren Unfallstelle, der längeren Wartezeit der im Stau wartenden Fahrzeuge wurde die PKW soweit möglich rückwärts aus dem Staubereich geleitet. Die Feuerwehr Jockgrim war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Straßenmeisterei hatte die B9 in Richtung Germersheim total gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 20 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 40 000 Euro.

