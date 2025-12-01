PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Schmuck und Uhren entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige, um unbemerkt in ein Einfamilienhaus an der Straße Habighorst einzubrechen. Sie öffneten gewaltsam ein Küchenfenster und gelangten durch das Fenster in das Hausinnere. Hier durchsuchten sie nahezu alle Räume und nahmen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Uhren an sich, die einen Wert im vierstelligen Bereich haben. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmittag. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

