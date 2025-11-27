PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Geldkarte - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Zwei bisher unbekannte Männer klingelten am Dienstag (25.11.), um 12.00 Uhr bei einem Senior aus Löhne. Der Löhner ließ die beiden Männer, die sich als Versicherungsvertreter ausgaben, in seine Wohnung am Kiefernweg. Während einer der beiden Männer versuchte, dem älteren Herren eine Versicherung zu verkaufen, suchte der andere Mann das Badezimmer auf und war in dieser Zeit unbeobachtet. Tags drauf meldete sich dann die Hausbank des Löhners, da es zu verdächtigen Transaktionen gekommen war: So wurden in der Nacht zwei Abhebungen von je 1.000 Euro vorgenommen. Auf diese Wiese fiel der Diebstahl der Bankkarte auf. Diese befand sich zuvor in einem Portemonnaie, das der Mann im Flur seiner Wohnung verwahrte - von dort hat einer der beiden Unbekannten die Geldkarte entwendet. Beide Männer sind rund 40 Jahre alt und einer hatte eine Glatze. Zeugen, die am Dienstagmittag im Kieferweg etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
