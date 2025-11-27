Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer prallt gegen VW

Enger (ots)

(jd) Am Mittwoch (26.11.) ereignete sich an der Bünder Straße um 17.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 14-Jähriger aus Enger fuhr mit seinem Fahrrad auf einem Geh-/Radweg als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn geriet. Dort befand sich zeitgleich ein 42-jähriger Mann aus Enger mit seinem VW, der auf der Bünder Straße in Richtung Dürkoppstraße fuhr. Der 14-Jährige prallte mit seinem Fahrrad gegen den VW und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Erziehungsberechtigten des Engeraners wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat der Polizei Herford übernommen.

