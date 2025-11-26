PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Mittwochmorgen (25.11.) stellte der Mitarbeiter eines Autohauses an der Geroldstraße einen Diebstahl fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige nutzen den Schutz der Dunkelheit, um in der Nacht ein Fahrzeug von dem Firmengelände zu entwenden. Der Transporter der Marke Dodge hat einen Wert von über 100.000 Euro und gehört einem 28-jähigen Löhner. Am Vorabend befand sich das Fahrzeug gegen 19.00 Uhr noch auf dem Gelände des Autohauses. Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Geroldstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, ich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 09:46

    POL-HF: Betrugsversuch - Herforder erhalten Schockanruf

    Herford (ots) - (jd) Ein Ehepaar aus Herford erhielt in der vergangenen Woche einen Anruf ihrer vermeintlichen Tochter. Diese sagte am Telefon, dass sie einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Frau verstorben sei. Das Telefonat wurde dann an eine angebliche Polizistin übergeben, die das Herforder Ehepaar auf eine Kaution in Höhe von 140.000 Euro hinwies. Bei Zahlung des Geldes sollte die Tochter das Gefängnis ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 09:45

    POL-HF: Drei Autos bei Unfall beschädigt - Fahrer leicht verletzt

    Hiddenhausen (ots) - (jd) An der Birnenstraße ereignete sich gestern (24.11.) in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Hiddenhauser fuhr um 6.50 Uhr mit seinem Smart auf der Birnenstraße als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der 46-Jährige prallte gegen den Hyundai eines 28-jährigen Hiddenhausers, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren