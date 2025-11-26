Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Mittwochmorgen (25.11.) stellte der Mitarbeiter eines Autohauses an der Geroldstraße einen Diebstahl fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige nutzen den Schutz der Dunkelheit, um in der Nacht ein Fahrzeug von dem Firmengelände zu entwenden. Der Transporter der Marke Dodge hat einen Wert von über 100.000 Euro und gehört einem 28-jähigen Löhner. Am Vorabend befand sich das Fahrzeug gegen 19.00 Uhr noch auf dem Gelände des Autohauses. Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Geroldstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, ich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell