Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Täter setzten Waffen ein

Herford (ots)

(um) Eine Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Beteiligten ereignete sich gestern Nachmittag, gegen 15:50 Uhr, am Busbahnhof in der Herforder Innenstadt. Mehrere Heranwachsende fuhren dort mit einem Auto vor und griffen gewaltsam dort aufhältige gleichaltrige Personen an. Während der Tathandlungen setzten verschiedentliche Tatverdächtige Pfefferspray sowie spitze Gegenstände ein. Die Beteiligten Personen erlitten dabei wechselseitig ausgeführte Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Tatverdächtige wie Opfer zuvor an einem Berufskolleg und einem weiteren Ort die gewaltsamen Auseinandersetzungen gesucht haben. Die Eskalation der Körperverletzungen, die sich bereits vom Vormittag aus verlagerten, fand dann am Busbahnhof statt. Zum Motiv der Auseinandersetzung schwiegen bislang alle Beteiligten. Zur genaueren Tatbetrachtung durch die Kriminalpolizei Herford wird um Zeugenmeldungen gebeten. Hinweise zur Tat sind an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 möglich.

