PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Täter setzten Waffen ein

Herford (ots)

(um) Eine Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Beteiligten ereignete sich gestern Nachmittag, gegen 15:50 Uhr, am Busbahnhof in der Herforder Innenstadt. Mehrere Heranwachsende fuhren dort mit einem Auto vor und griffen gewaltsam dort aufhältige gleichaltrige Personen an. Während der Tathandlungen setzten verschiedentliche Tatverdächtige Pfefferspray sowie spitze Gegenstände ein. Die Beteiligten Personen erlitten dabei wechselseitig ausgeführte Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Tatverdächtige wie Opfer zuvor an einem Berufskolleg und einem weiteren Ort die gewaltsamen Auseinandersetzungen gesucht haben. Die Eskalation der Körperverletzungen, die sich bereits vom Vormittag aus verlagerten, fand dann am Busbahnhof statt. Zum Motiv der Auseinandersetzung schwiegen bislang alle Beteiligten. Zur genaueren Tatbetrachtung durch die Kriminalpolizei Herford wird um Zeugenmeldungen gebeten. Hinweise zur Tat sind an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 möglich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:20

    POL-HF: Unbekannte entwenden Geldkarte - Polizei sucht Zeugen

    Löhne (ots) - (jd) Zwei bisher unbekannte Männer klingelten am Dienstag (25.11.), um 12.00 Uhr bei einem Senior aus Löhne. Der Löhner ließ die beiden Männer, die sich als Versicherungsvertreter ausgaben, in seine Wohnung am Kiefernweg. Während einer der beiden Männer versuchte, dem älteren Herren eine Versicherung zu verkaufen, suchte der andere Mann das Badezimmer auf und war in dieser Zeit unbeobachtet. Tags ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:18

    POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer prallt gegen VW

    Enger (ots) - (jd) Am Mittwoch (26.11.) ereignete sich an der Bünder Straße um 17.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 14-Jähriger aus Enger fuhr mit seinem Fahrrad auf einem Geh-/Radweg als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn geriet. Dort befand sich zeitgleich ein 42-jähriger Mann aus Enger mit seinem VW, der auf der Bünder Straße in Richtung Dürkoppstraße fuhr. Der 14-Jährige prallte mit seinem Fahrrad ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:30

    POL-HF: Auto entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Bünde (ots) - (jd) Am Mittwochmorgen (25.11.) stellte der Mitarbeiter eines Autohauses an der Geroldstraße einen Diebstahl fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige nutzen den Schutz der Dunkelheit, um in der Nacht ein Fahrzeug von dem Firmengelände zu entwenden. Der Transporter der Marke Dodge hat einen Wert von über 100.000 Euro und gehört einem 28-jähigen Löhner. Am Vorabend befand sich das Fahrzeug gegen 19.00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren