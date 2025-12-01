Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Nachbarhäuser - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein Mann aus Herford kehrte am Samstagabend (29.11.), gegen 20.15 Uhr zu seinem Haus in der Paderborner Straße zurück. Er sah, dass seine Terrassentür beschädigt war und jemand durch diese offenbar sein Haus betreten hatte. Im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Obergeschoss durchwühlten der oder die unbekannten Täter diverse Schränke und verteilten den Inhalt auf der Suche nach Diebesgut auf dem Fußboden. Der Herforder verständigte umgehend die Polizei und verließ sein Haus wieder. Dann stellte er fest, dass in einem Nachbarhaus ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen worden war. Auch hier stellten die hinzugekommenen Beamten fest, dass diverse Schränke und Schubladen durchsucht worden waren. Nach einer ersten Durchsicht wurden aus dem Haus des Herforders Bargeld und Schmuck entwendet. Eine Aufstellung des Diebesgutes aus dem zweiten Haus ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat. Der Tatzeitraum liegt am Samstag zwischen 16.00 und 20.15 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

