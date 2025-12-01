Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wildschweinrotte versetzt Hatzenbühl in Angst und Schrecken

Bild-Infos

Download

Hatzenbühl (ots)

Am 01.12.2025 melden mehrere Anwohner um 16.54 Uhr eine ganze Wildschweinrotte ( ca.10 Tiere) im Ortsbereich Hatzenbühl. Die Tiere haben sich offensichtlich verlaufen und rennen nun aggressiv über die Luitpoldstraße und die angrenzenden Seitenstraßen. Es gingen eine Vielzahl von Anrufen verunsicherten Anwohner ein, welche immer neue Standorte der Tiere meldeten. In die dynamische Lage wurde eine Streife gesandt. Grundsätzliches Ziel war es Gefahren für die Bevölkerung abzuwehren und die Tiere in den Wald zu treiben. Dies gelang nur teilweise, ein paar Wildschweine verschanzten sich in Privathöfen oder streiften bei der Flucht in unbekannte Richtung geparkte Fahrzeuge, weshalb eine Beschädigung nicht auszuschließen war. Ein Wildunfall ereignete sich in der Lage im Ortsbereich mit einem fahrenden Fahrzeug. Die verständigten Jäger konnten 4 aggressive Wildschweine in 2 Höfen ohne Gefahren für die Bevölkerung erlegen. Zuvor war der Raum abgesperrt worden. Die Polizei Wörth bittet darum, dass sich Geschädigte bei hiesiger Dienststelle unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell