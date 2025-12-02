PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten - Unfall wegen nicht freigekratzter Scheibe

Weingarten (ots)

Gestern Morgen befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Straße "Im Wirthsgarten" in Weingarten und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass sein Fahrzeug noch stark vereist war. Bei der aktuellen Witterung raten wir zu einer angepassten und vorausschauenden Fahrweise. Zudem muss ein besonderes Augenmerk auf die Wintertauglichkeit des eigenen Fahrzeugs gelegt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 072749580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

