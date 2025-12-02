PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Beute im Kinderwagen versteckt

Germersheim (ots)

Am Montagmittag betraten drei Frauen mit einem Kinderwagen ein Bekleidungsgeschäft in der Mainzer Straße. Eine aufmerksame Verkäuferin bemerkte schnell, dass der Kinderwagen nicht zum Transport eines Kindes, sondern als Versteck für Diebesgut diente. Die Frauen versteckten Kleidung im Wert von 500 Euro im Kinderwagen und verließen damit das Geschäft. Bei der anschließenden Flucht ließen sie den Kinderwagen samt Diebesgut jedoch zurück. Darin befand sich noch weitere Beute aus zwei weiteren Einkaufsmärkten. Die Polizei hat den Kinderwagen sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

