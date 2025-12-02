POL-PDLD: Fahruntüchtig ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Herxheim (ots)
Ein 52-jähriger Fahrzeugführer wurde am Montagmorgen (01.12.2025) gegen 09:45 Uhr im Heuweg in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er musste seine Fahrt beenden, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und außerdem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 52-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.
