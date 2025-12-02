PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahruntüchtig ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Herxheim (ots)

Ein 52-jähriger Fahrzeugführer wurde am Montagmorgen (01.12.2025) gegen 09:45 Uhr im Heuweg in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er musste seine Fahrt beenden, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und außerdem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 52-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

