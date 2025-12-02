FW Alpen: Feuerwehr Alpen sucht Unfallopfer
Einsatzstichwort: H3Y
Meldebild: Person eingeklemmt
Datum: 01.12.2025
Uhrzeit: 19:22 Uhr
Einsatzort: Kirchstraße / Veener Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Die Kreisleitstelle erhielt um 19:22 Uhr eine Alarmierung per ECall von dem Kreuzungsbereich Kirchstraße / Veener Straße.
Vor Ort konnte jedoch kein Verkehrsunfall festgestellt werden. Die Einheiten aus Alpen und Veen suchten daraufhin in einem größeren Radius nach einer möglichen verunfallten Person. Dabei wurde am Straßenrand ein Handy gesichtet und der Polizei übergeben, da dieses wohl für die automatische Alarmierung sorgte.
Somit konnten die Einsatzkräfte allesamt wieder zu ihren Standorten zurückkehren.
