Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Feuerwehr Alpen sucht Unfallopfer

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H3Y

Meldebild: Person eingeklemmt

Datum: 01.12.2025

Uhrzeit: 19:22 Uhr

Einsatzort: Kirchstraße / Veener Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Die Kreisleitstelle erhielt um 19:22 Uhr eine Alarmierung per ECall von dem Kreuzungsbereich Kirchstraße / Veener Straße.

Vor Ort konnte jedoch kein Verkehrsunfall festgestellt werden. Die Einheiten aus Alpen und Veen suchten daraufhin in einem größeren Radius nach einer möglichen verunfallten Person. Dabei wurde am Straßenrand ein Handy gesichtet und der Polizei übergeben, da dieses wohl für die automatische Alarmierung sorgte.

Somit konnten die Einsatzkräfte allesamt wieder zu ihren Standorten zurückkehren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell