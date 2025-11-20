FW Alpen: ausgelöster CO-Melder
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN3
Meldebild: Gasgeruch/Gasaustritt
Datum: 19.11.2025
Uhrzeit: 22:58 Uhr
Einsatzort: Bönninger Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
In einer Wohnung hat ein CO-Melder ausgelöst. Die Bewohner reagierten umsichtig, verließen das Gebäude und öffneten die Fenster. Ein Trupp kontrollierte die Einsatzstelle mithilfe eines Gaswarngeräts. Hierbei konnte keine weitere Feststellung gemacht werden, sodass die Feuerwehr wieder einrücken konnte und wieder einsatzbereit war.
