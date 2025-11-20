Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: ausgelöster CO-Melder

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN3

Meldebild: Gasgeruch/Gasaustritt

Datum: 19.11.2025

Uhrzeit: 22:58 Uhr

Einsatzort: Bönninger Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

In einer Wohnung hat ein CO-Melder ausgelöst. Die Bewohner reagierten umsichtig, verließen das Gebäude und öffneten die Fenster. Ein Trupp kontrollierte die Einsatzstelle mithilfe eines Gaswarngeräts. Hierbei konnte keine weitere Feststellung gemacht werden, sodass die Feuerwehr wieder einrücken konnte und wieder einsatzbereit war.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell