Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstähle aus Fahrzeugen

Landau (ots)

Von Samstag, dem 29.11.25, auf Sonntag, dem 30.11.25, gingen unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen an. So wurden an zwei Am Queichanger in Landau abgestellten Fahrzeugen die Scheiben auf der Beifahrerseite eingeschlagen und die Handschuhfächer durchwühlt. Auch in Bornheim wurde an einem Feldweg bei der Kirchgasse abgestellten Fahrzeug die Fahrer- als auch die Beifahrerscheibe eingeschlagen und das Handschuhfach durchwühlt. In allen Fällen verlief die Suche der unbekannten Täter erfolglos. Jedoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro je Fahrzeug. Beute hingegen machten die Täter an zwei Traktoren auf einem Aussiedlerhof bei Hochstadt. Neben den Fahrzeugschlüsseln entwendeten sie einen zweistelligen Kleinebetrag aus einem der Traktoren.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist durchaus auch davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

