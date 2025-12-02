PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth
Neupotz - Kinderansprecher

Wörth am Rhein / Neupotz (ots)

Am 20.11.2025 um 08:30 Uhr wären einem 10-jährigen Jungen in der Hans-Martin-Schleyer Straße (Höhe der S-Bahnhaltestelle Bienwaldhalle) Böller und Süßigkeiten von einem Mann angeboten worden. Der Mann wäre zuvor aus einem schwarzen Sprinter ausgestiegen. Am 28.11.2025 um 07:00 Uhr wären ein 11-Jähriges Mädchen und ein 8-jähriger Junge in der Dorschbergstraße von einer Frau aus einem Auto heraus angesprochen und gefragt worden, ob sie zur Schule gefahren werden möchten. Am 30.11.2025 melden zwei Jugendliche, dass sie auf dem Parkplatz der Grundschule in Neupotz auf eine Frau getroffen wären, die eventuell als Verdächtige der Fälle aus Wörth in Frage kommen könnte. Die beiden Mädchen hatten über die sozialen Medien Kenntnis von den Ereignissen. Die in Frage kommende Frau konnte ermittelt und kontrolliert werden. Ein Zusammenhang zwischen den beiden erstgenannten Fällen ist zum aktuellen Ermittlungszeitpunkt nicht erkennbar. Inwieweit die beiden erstgenannten Fälle miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Bislang fahndete die Polizei Wörth überwiegend mit zivilen Kräften vor Schulbeginn nach möglichen Kinderansprechern.

Die Polizei nimmt solche Meldungen grundsätzlich ernst und leitet umgehend Ermittlungen ein.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

   - Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.
   - Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in 
     Ihrer Nachbarschaft vor.
   - Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen
     zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über 
     soziale Netzwerke.
   - Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten 
     Quellen.
   - Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 
     erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.
   - Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.
   - Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die 
     Freizeit festlegen.
   - Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen
     Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum 
     Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

