POL-PDLD: Landau - Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße kontrolliert
Landau (ots)
Am 02.12.2025 wurde von 08:15 Uhr bis 09:00 Uhr durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße in Landau kontrolliert. Hierbei konnten diesbezüglich vier Verstöße festgestellt werden. Die betreffenden Verkehrseilnehmer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro belegt.
