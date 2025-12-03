PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu tödlichem Verkehrsunfall am 02.12.2025 in Rülzheim

Rülzheim (ots)

Nachtrag zu Pressebericht: https://s.rlp.de/tiJ9Krb

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 38-jähriger LKW-Fahrer in der Mozartstraße in Rülzheim rückwärtsfahren und übersah dabei die 85-jährige Radfahrerin. Ob sich diese bereits hinter ihm befand oder die Mozartstraße überqueren wollte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Mozartstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Zeugen des Unfalls wurden noch vor Ort psychologisch betreut.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-1602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 08:51

    POL-PDLD: Landau - Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße kontrolliert

    Landau (ots) - Am 02.12.2025 wurde von 08:15 Uhr bis 09:00 Uhr durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße in Landau kontrolliert. Hierbei konnten diesbezüglich vier Verstöße festgestellt werden. Die betreffenden Verkehrseilnehmer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro belegt. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:28

    POL-PDLD: Rülzheim - tödlicher Verkehrsunfall

    Rülzheim (ots) - Am 02.12.2025, um 13:30 Uhr, ereignete sich in der Mozartstraße in Rülzheim ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fahrradfahrerin. Dabei erlitt die 85-jährige Radfahrerin tödliche Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 958 0 ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:52

    POL-PDLD: Wörth / Neupotz - Kinderansprecher

    Wörth am Rhein / Neupotz (ots) - Am 20.11.2025 um 08:30 Uhr wären einem 10-jährigen Jungen in der Hans-Martin-Schleyer Straße (Höhe der S-Bahnhaltestelle Bienwaldhalle) Böller und Süßigkeiten von einem Mann angeboten worden. Der Mann wäre zuvor aus einem schwarzen Sprinter ausgestiegen. Am 28.11.2025 um 07:00 Uhr wären ein 11-Jähriges Mädchen und ein 8-jähriger Junge in der Dorschbergstraße von einer Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren