Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu tödlichem Verkehrsunfall am 02.12.2025 in Rülzheim

Rülzheim (ots)

Nachtrag zu Pressebericht: https://s.rlp.de/tiJ9Krb

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 38-jähriger LKW-Fahrer in der Mozartstraße in Rülzheim rückwärtsfahren und übersah dabei die 85-jährige Radfahrerin. Ob sich diese bereits hinter ihm befand oder die Mozartstraße überqueren wollte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Mozartstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Zeugen des Unfalls wurden noch vor Ort psychologisch betreut.

