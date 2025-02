POL-PDWIL: Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bitburg (ots) - Am 03.02.2025 ereignete sich zwischen 11:20 Uhr und 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Bitburg, auf dem Parkplatz unterhalb des Marienhaus Klinikums. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke, einen geparkten Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden am Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich im ...

