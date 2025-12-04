Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Walsheim/L516 - Vorfahrt missachtet

Walsheim/L516 (ots)

Am 03.12.2025 wollte gegen 07:48 Uhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer die L516 in Richtung Edesheim von Walsheim kommend befahren. An der dortigen Einmündung übersah er beim Abbiegen nach links einen anderen PKW-Fahrer, welcher seinerseits die L516 in Fahrtrichtung Landau befuhr. Bei der anschließenden Kollision wurde der Unfallgegner leicht verletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der 57-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

