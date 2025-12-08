PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: 47-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Samstagabend, den 6. Dezember 2025, wird ein 47-jähriger Mann vermisst. Der Vermisste verließ gegen 18:30 Uhr eine Psychiatrische Einrichtung in Schwetzingen, in welcher er freiwillig in Behandlung war und wurde seither nicht mehr gesehen. Die vermisste Person ist auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet.

Die bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Es liegen keine konkreten Hinweise vor, in welche Richtung sich der Vermisste bewegt haben könnte.

   Der Mann wird wie folgt beschrieben:
   - ca. 190 - 195 cm groß
   - athletische Statur
   - westeuropäisches Erscheinungsbild
   - kurze dunkelblonde/hellbraune Haare
   - bekleidet mit dunkelblauer Jeans und dunkelblauer, wattierter 
     Jacke

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

