Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Tageswohnungseinbruch in Rech - Zeugen gesucht

Rech (ots)

Am Samstag, dem 29.11.2025, kam es in der Hardtstraße in Rech zu einem Wohnungseinbruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen der oder die bislang unbekannten Täter im Schutz der früh einsetzenden Dunkelheit gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Anschließend wurde das Innere des Hauses gezielt nach Wertgegenständen durchsucht.

Der Einbruch wurde kurz nach 18:00 Uhr bemerkt, sodass der Tatzeitraum am frühen Abend liegen dürfte.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt in diesem Zusammenhang, ob Anwohner oder Passanten Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Hardtstraße oder der umliegenden Straßen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02651/8010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle
Telefon: 02651-801-302

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

