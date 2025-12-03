Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Ettringen

Ettringen (ots)

In der Nacht von Samstag, 29.11.25, 22:00 Uhr bis Sonntag 30.11.25, 03:00 Uhr kollidierte in der Kreuzstraße in Ettringen ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich bei einem Ausparkvorgang oder Wendemanöver von den dortigen Parkplätzen des Gemeindehauses, mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, Ford Kuga. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen die Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen (Tel.: 02651-8010) zu melden.

