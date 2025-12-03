PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Ettringen

Ettringen (ots)

In der Nacht von Samstag, 29.11.25, 22:00 Uhr bis Sonntag 30.11.25, 03:00 Uhr kollidierte in der Kreuzstraße in Ettringen ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich bei einem Ausparkvorgang oder Wendemanöver von den dortigen Parkplätzen des Gemeindehauses, mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, Ford Kuga. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen die Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen (Tel.: 02651-8010) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 16:44

    POL-PDMY: Nachtragsmeldung: Brand eines Einfamilienhauses in Müden (Mosel)

    Müden (Mosel) (ots) - Am Dienstag, den 02.12.2025, kam es gegen 14:44 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache, zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Müden (Mosel) bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine weitere Person verstarb trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. An dem Gebäude entstand ein hoher Sachschaden, welcher zum ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:56

    POL-PDMY: Brand eines Einfamilienhauses mit Verletzten

    Müden (Mosel) (ots) - Am Dienstag, den 02.12.2025, kam es gegen 14:44 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Müden (Mosel). Nach derzeitigem Stand wurden durch den Brand drei Personen verletzt. Zur Brandursache und der schwere der Verletzungen kann aktuell keine Aussage getroffen werden. Es befinden sich aktuell mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei Cochem vor Ort. Weitere Einzelheiten sind ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:22

    POL-PDMY: Verkehrskontrollen

    Cochem und Faid (ots) - Am Dienstag, 2. Dezember 2025, führte die Polizei Cochem in den Morgenstunden Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Beleuchtungseinrichtungen in Cochem durch. Ausreichende Beleuchtung ist von erheblicher Bedeutung für die Verkehrssicherheit. "Sehen und gesehen werden" ist im Straßenverkehr überlebenswichtig. Es wurden 22 Fahrzeuge kontrolliert, dabei wurden 6 Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt und entsprechende Mängelberichte ausgestellt. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren