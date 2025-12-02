PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrollen

Cochem und Faid (ots)

Am Dienstag, 2. Dezember 2025, führte die Polizei Cochem in den Morgenstunden Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Beleuchtungseinrichtungen in Cochem durch. Ausreichende Beleuchtung ist von erheblicher Bedeutung für die Verkehrssicherheit. "Sehen und gesehen werden" ist im Straßenverkehr überlebenswichtig. Es wurden 22 Fahrzeuge kontrolliert, dabei wurden 6 Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt und entsprechende Mängelberichte ausgestellt. Bei Tageslicht wurden die Kontrollen mit Blick auf Gurt und Handyverstöße in Faid fortgesetzt. Insgesamt wurden 26 Fahrzeuge kontrolliert, dabei wurden 15 Verstöße festgestellt. Die Fahrzeugführer entsprechend verwarnt bzw. angezeigt. Weitere Kontrollen werden folgen. Fahren sie vorsichtig und kommen sie gut durch die dunkle Jahreszeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer

Telefon: 02671 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:28

    POL-PDMY: Sachbeschädigung an und in der Barbarakapelle

    Sankt Johann (ots) - Im Zeitraum um den 02.11.2025 kam es an und in der Barbarakapelle in der Bürresheimer Straße in Sankt Johann zu einer Gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Es entstanden Schäden durch Kerzenwachs und Feuer. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen und Beobachtungen zum geschilderten Sachverhalt an die Polizeiinspektion Mayen, Tel. 02651-8010, zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 20:30

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Ettringen (ots) - Am 24.11.2025 befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 17:35 Uhr die Kreuzstraße Ettringen in Fahrtrichtung Südstraße. Dabei streifte das vorgenannte Fahrzeug einen auf Höhe des Anwesens Kreuzstraße 2 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, dessen Außenspiegel dabei beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 07:38

    POL-PDMY: Sachbeschädigung einer Hauseingangstür - Zeugen gesucht

    Mayen, Joignystraße (ots) - Am 20.11.2025, erhielt die Polizei Mayen gegen 18:20 Uhr eine Mitteilung, dass ein unbekannter Täter die Glasscheibe einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses, in Höhe des Anwesens der Hausnummer 3, kaputtgetreten hätte und dann von Tatort weggelaufen sei. Es entstand hierbei ein Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren