PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Einfamilienhauses mit Verletzten

Müden (Mosel) (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025, kam es gegen 14:44 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Müden (Mosel). Nach derzeitigem Stand wurden durch den Brand drei Personen verletzt. Zur Brandursache und der schwere der Verletzungen kann aktuell keine Aussage getroffen werden.

Es befinden sich aktuell mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei Cochem vor Ort.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher derzeit von weiteren Nachfragen abzusehen. Ein ausführlicher Pressebericht folgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Moselstraße 31
56812 Cochem
Telefon: 02671/801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 14:22

    POL-PDMY: Verkehrskontrollen

    Cochem und Faid (ots) - Am Dienstag, 2. Dezember 2025, führte die Polizei Cochem in den Morgenstunden Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Beleuchtungseinrichtungen in Cochem durch. Ausreichende Beleuchtung ist von erheblicher Bedeutung für die Verkehrssicherheit. "Sehen und gesehen werden" ist im Straßenverkehr überlebenswichtig. Es wurden 22 Fahrzeuge kontrolliert, dabei wurden 6 Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt und entsprechende Mängelberichte ausgestellt. Bei ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:28

    POL-PDMY: Sachbeschädigung an und in der Barbarakapelle

    Sankt Johann (ots) - Im Zeitraum um den 02.11.2025 kam es an und in der Barbarakapelle in der Bürresheimer Straße in Sankt Johann zu einer Gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Es entstanden Schäden durch Kerzenwachs und Feuer. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen und Beobachtungen zum geschilderten Sachverhalt an die Polizeiinspektion Mayen, Tel. 02651-8010, zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 20:30

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Ettringen (ots) - Am 24.11.2025 befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 17:35 Uhr die Kreuzstraße Ettringen in Fahrtrichtung Südstraße. Dabei streifte das vorgenannte Fahrzeug einen auf Höhe des Anwesens Kreuzstraße 2 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, dessen Außenspiegel dabei beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren