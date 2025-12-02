Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Einfamilienhauses mit Verletzten

Müden (Mosel) (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025, kam es gegen 14:44 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Müden (Mosel). Nach derzeitigem Stand wurden durch den Brand drei Personen verletzt. Zur Brandursache und der schwere der Verletzungen kann aktuell keine Aussage getroffen werden.

Es befinden sich aktuell mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei Cochem vor Ort.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher derzeit von weiteren Nachfragen abzusehen. Ein ausführlicher Pressebericht folgt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell