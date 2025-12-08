Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: 43-Jähriger versucht Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn abzudrängen - Geschädigten- und Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Ein 43-jähriger Mann verfolgte am Freitagnachmittag einen 51-jährigen Autofahrer mit seinem und versuchte, diesen von der Fahrbahn abzudrängen.

Der 51-Jährige war gegen 16 Uhr mit seinem VW in Heddesheim unterwegs, als er bemerkte, dass er von einem Renault-Fahrer verfolgt wurde. Dieser fuhr dem 51-Jährigen ständig und wiederholt dicht auf. Selbst als der 51-Jährige mit seinem VW einen Kreisverkehr mehrfach umrundete, folgt ihm der Renault. Dabei erkannte der Verfolgte, dass es bei seinem Verfolger um einen 43-jährigen Mann handelte, mit dem er sich seit längerem im Streit befindet.

Der 51-jährige Mann fuhr daraufhin auf die Autobahn in Richtung Karlsruhe auf und versuchte, seinen Verfolger abzuhängen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der 43-Jährige schloss auf, setzte sich neben den VW und versuchte mehrfach, den 51-Jährigen abzudrängen. An der Anschlussstelle Schriesheim verließ er die Autobahn wieder und es gelang ihm schließlich, den 43-jährigen abzuhängen. Er setzte seine Fahrt bis Hirschberg fort, wo er sein Fahrzeug abstellte und die Polizei verständigte.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 43-jährige Mann bereits mehrfach auf dem Mobiltelefon des Geschädigten angerufen hatte und diesen mit dem Tode bedroht hatte.

Die weiteren Ermittlungen führt die Autobahnpolizei Mannheim. Weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche insbesondere zur Fahrweise des 43-Jährigen geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

