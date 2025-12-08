Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch über Terrassentür - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein kleines Zeitfenster zwischen 21:40 Uhr und 22:05 Uhr am Samstag nutzte am Samstag eine bislang unbekannte Täterschaft aus, um einen Einbruch in der Spinozastraße zu begehen. Sie hebelte die Terassentür einer Erdgeschosswohnung auf und gelangt so ins Innere. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und hochwertiger Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

