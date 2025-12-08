Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen in Einfamilienhaus - PM 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6174017, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6173859) ereignete sich am Sonntagmorgen ein Brand im Erlengrund in St. Leon-Rot. Entgegen der ersten Meldung zum Brand in einem Einfamilienhaus befanden sich mehrere Wohneinheiten in dem Gebäude. Vier Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und verständigten über ihre Vermieterin die Rettungskräfte. Weitere zwei männliche Personen in einer separaten Wohnung verstarben in Folge des Brandes. Die Identität der beiden Verstorbenen konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

