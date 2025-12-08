PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am heutigen Montag, kam es gegen 12:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Straße zu einem Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr Mannheim schnell unter Kontrolle gebracht und anschließend gelöscht werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden 16 Personen aus dem Haus evakuiert. Eine Person musste mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Erdgeschoss des Hauses aus. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens sowie zur Brandursache können aktuell noch keine Aussagen getroffen werden.

Der Polizeiposten Mannheim-Rheinau hat die Ermittlungen zu dem Brand übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 12:41

    POL-MA: Mannheim: Brand im Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Karlsruher Straße aufgrund eines Brandgeschehens im Einsatz. Nähere Informationen zu dem Ausmaß des Brandes liegen bislang nicht vor. Aufgrund des Einsatzesgeschehens kann es an der Einsatzstelle zu Verkehrsbeinträchtigungen kommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Sabine Abeln Telefon: 0621 ...

    mehr
