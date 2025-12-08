Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am heutigen Montag, kam es gegen 12:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Straße zu einem Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr Mannheim schnell unter Kontrolle gebracht und anschließend gelöscht werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden 16 Personen aus dem Haus evakuiert. Eine Person musste mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Erdgeschoss des Hauses aus. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens sowie zur Brandursache können aktuell noch keine Aussagen getroffen werden.

Der Polizeiposten Mannheim-Rheinau hat die Ermittlungen zu dem Brand übernommen.

