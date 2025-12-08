PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand im Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Karlsruher Straße aufgrund eines Brandgeschehens im Einsatz. Nähere Informationen zu dem Ausmaß des Brandes liegen bislang nicht vor. Aufgrund des Einsatzesgeschehens kann es an der Einsatzstelle zu Verkehrsbeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:04

    POL-MA: Mannheim: Mehrere geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Freitagabend gegen 20:15 Uhr mutwillig mehrere Autos, die im Mannheimer Stadtteil Innenstadt geparkt waren. Am Freitagabend beobachteten aufmerksame Zeugen gegen 20:15 Uhr, wie eine unbekannte männliche Person vom Kaiserring in die Straße zwischen den beiden Quadraten M 7 und N 7 lief und dort die linke ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 04:11

    POL-MA: BAB 6 / Sinsheim: Verkehrsunfall - Vollsperrung - PM Nr.2

    BAB 6 / Sinsheim (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann war mit seinem Ford Mondeo auf Höhe Hoffenheim unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge drehte sich der Pkw zwei Mal um die eigene Achse, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren