POL-MA: Mannheim: Brand im Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Karlsruher Straße aufgrund eines Brandgeschehens im Einsatz. Nähere Informationen zu dem Ausmaß des Brandes liegen bislang nicht vor. Aufgrund des Einsatzesgeschehens kann es an der Einsatzstelle zu Verkehrsbeinträchtigungen kommen.
