Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Sinsheim: Verkehrsunfall - Vollsperrung - PM Nr.2

BAB 6 / Sinsheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann war mit seinem Ford Mondeo auf Höhe Hoffenheim unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge drehte sich der Pkw zwei Mal um die eigene Achse, eher er gegen die rechte Schutzleitplanke der BAB prallte. Trotz der erheblichen Schäden an dem Ford gelang es dem 44-Jährigen seine Fahrt bis zum nächsten Behelfsparkplatz fort zu setzen. Die BAB 6 musste in Fahrtrichtung Mannheim aufgrund des großen Trümmerfeldes allerdings bis kurz vor 21.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde glücklicherweise nicht schwerer verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro. Es musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. An den Leitplanken entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrsdienstes Heidelberg, Außenstelle Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell