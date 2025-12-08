Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung nach Verkehrsunfall - PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 07.12.25, gegen 19:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Karlsruher Straße (B292) und der Abfahrt der Anschlussstelle 33a der BAB 6 aus Mannheim kommend. Hier überfuhr ein aus Sinsheim kommender 33-jähriger Skoda-Fahrer eine rote Ampel und kollidierte daraufhin im Kreuzungsbereich mit einem 73-jährigen Mercedes-Fahrer, der von der Autobahnabfahrt in Richtung Sinsheim fahren wollte. In Folge der Kollision wurde der Mercedes gegen einen auf der rechten Abbiegespur stehenden Audi geschoben. Der Unfallverursacher wurde gegen die Leitplanke abgewiesen.

Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 73-jährige Mercedes-Fahrer sowie seine 64-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine weiteren Informationen vor. Die Insassen des 3. Pkw blieben glücklicherweise unverletzt. Der Skoda und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn von Sinsheim nach Dühren für ca. zwei Stunden gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell