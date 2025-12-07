Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Sinsheim (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen kommt es derzeit zum Einsatz von Polizei- und Rettungskräften im Kreuzungsbereich der B 292 (Karlsruher Straße) und der AS 33a der A6 aus Richtung Mannheim kommend. Die Karlsruher Straße von Sinsheim kommend in Richtung Dühren ist wegen der Unfallaufnahme gesperrt. Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle der A6 sind nicht gesperrt. Zur Unfallursache oder möglicherweise verletzten Personen können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell