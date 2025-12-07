PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher flüchtet kurz vor Eintreffen der Polizei - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Heute Morgen gegen 06:10 Uhr meldete ein Anwohner über Notruf einen aktuellen Einbruch in eine Pizzeria in der Langen Rötterstraße in Mannheim. Noch vor Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnte der Täter unerkannt aus dem Gebäude flüchten. Er hatte zuvor die Scheibe der Gaststätte eingeschlagen und eine Kasse entwendet. Der entstandene Schaden wir auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernommen.

Zeugen die im weiteren Umfeld der Langen Rötterstraße heute Morgen Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer: 0621 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

