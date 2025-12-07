Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallgeschädigter gesucht - Zeugenaufruf

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr kam es auf dem LIDL-Parkplatz in der Schwetzinger Straße 23 in Brüh zu einem Verkehrsunfall zum Nachteil eines geparkten PKW mit Anhänger.

Eine 75-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr den Parkplatz des Supermarktes, wo sie einem entgegenkommenden PKW ausweichen musste. Infolge dessen kollidierte sie mit einem geparkten PKW inklusive Anhänger. Ohne sich das Kennzeichen des Geparkten aufzuschreiben entfernte sich die Dame daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit und meldet sich erst von Zuhause bei der Polizei. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnte an der Unfallstelle das betreffende Fahrzeug nicht mehr auffinden und bis zum jetzigen Zeitpunkt meldete sich der Fahrzeughalter auch nicht bei einer Dienststelle.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der geschädigte PKW vermutlich rot lackiert und in einer Höhe von in etwa einem Meter Beschädigungen aufweisen müsste.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Fahrzeughalter oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem geschädigten PKW inklusive Anhänger geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell