Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich mit mehreren beteiligten Pkw - PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagmorgen im Kreuzungsbereich der Westtangente / Viernheimer Straße in Weinheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 58-jähriger VOLVO-Fahrer befuhr die Viernheimer Straße in Richtung Westtangente. An der Kreuzung zur Westtangente (B38) missachtete er die Vorfahrt eines 24-jährigen VW-Fahrers. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Pkw. Hierbei wurde der 24-Jährige in den Gegenverkehr abgewiesen, wo er frontal mit einem verkehrsbedingt wartenden Ford S-Max kollidierte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall lediglich der Fahrer des VW Sharan leicht verletzt.

An den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 100.000 Euro. Der Kreuzungsbereich war zum Unfallzeitpunkt aufgrund eines Ausfalls der Ampelanlage durch Verkehrszeichen geregelt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste nach dem Abschleppen der am Unfall beteiligten Pkw noch eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Weinheim und dauerte bis ca. 13:00 Uhr an. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell