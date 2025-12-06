PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich mit mehreren beteiligten Pkw - PM 1

Weinheim (ots)

Aktuel befinden Polizei und Rettungskräfte bei einem Unfallgeschehen im Kreuzungsbereich der Westtangente / Viernheimer Straße mit mehreren beteiligten Pkw im Einsatz. Über den Unfallhergang und die Anzahl von Verletzten liegen derzeit noch keine Informationen vor. Aufgrund des Unfallgeschehens kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren