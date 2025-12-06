Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich mit mehreren beteiligten Pkw - PM 1

Weinheim (ots)

Aktuel befinden Polizei und Rettungskräfte bei einem Unfallgeschehen im Kreuzungsbereich der Westtangente / Viernheimer Straße mit mehreren beteiligten Pkw im Einsatz. Über den Unfallhergang und die Anzahl von Verletzten liegen derzeit noch keine Informationen vor. Aufgrund des Unfallgeschehens kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

