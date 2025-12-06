PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Erdgeschosswohnung ein - Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Am Freitagabend, in der Zeit von 17.30 bis 21.00 Uhr, nutzte bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Mieter aus und brach in eine im Erdgeschoss befindliche Wohnung eines in der Friedrich-Ebert-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses ein. Unbekannte Täterschaft hebelte hierzu die Wohnungstür auf und verschaffte so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ca. 2400,- Euro Bargeld entwendet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 08:10

    POL-MA: Sandhausen/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dieseldiebstahl aus zwei LKW

    Mannheim (ots) - Zwischen dem 04.12., 18:00 Uhr und dem 06.12.25, 04:45 Uhr, zapften bislang unbekannte Täter insgesamt 750 l Diesel aus 2 Fahrzeugen ab. Betroffen waren hier geparkte LKWs auf der Tank und Rastanlage Hardtwald Ost und Kraichgau Süd. Bei dem einen LKW wurde ein Loch in den Tank gebohrt, bei dem anderen mittels Nachschlüssel oder Überdrehen des ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:07

    POL-MA: Heidelberg: Weihnachtsbaum-Diebe gefasst

    Heidelberg (ots) - Offensichtlich nicht wirklich durchdacht war ein versuchter Diebstahl eines Weihnachtsbaums von drei Personen auf dem Heidelberger Marktplatz. Die Drei wurden bei ihrer Tat durch einen Sicherheitsmitarbeiter dabei beobachtet, der auch sofort die Polizei verständigte. Ausgerechnet am Nikolaustag, an dem meist Gaben gebracht werden, entschieden sich die Personen gegen 03:00 Uhr ein dort aufgestellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren