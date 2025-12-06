Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Erdgeschosswohnung ein - Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Am Freitagabend, in der Zeit von 17.30 bis 21.00 Uhr, nutzte bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Mieter aus und brach in eine im Erdgeschoss befindliche Wohnung eines in der Friedrich-Ebert-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses ein. Unbekannte Täterschaft hebelte hierzu die Wohnungstür auf und verschaffte so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ca. 2400,- Euro Bargeld entwendet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

